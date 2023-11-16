فيتوريا يؤكد سلامة محمد عبد المنعم بعد لقاء جيبوتي: التبديل فنى فقط

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 نوفمبر 2023 10:34 مساءً - أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، على سلامة محمد عبد المنعم مدافع المنتخب الذي تم تغييره بين شوطي اللقاء، مؤكدا أن التبديل فني ولا يتعلق بأي إصابة للاعب.

وحقق منتخب مصر فوزًا عريضًا أمام جيبوتى، بستة أهداف دون رد، فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، من المجموعة الأولى عن قارة أفريقيا.

جاء الهدف الأول من كرة عرضية أرضية من مصطفى محمد من الطرف الأيسر لتصل إلى محمد صلاح الذي سدد الكرة داخل الشباك، وعاد صلاح للتسجيل موقعا على الهدف الثاني من ضربة جزاء تحصل عليها عمر كمال، ولم تتوقف ماكينة صلاح التهديفية بعدما سجل قائد منتخب مصر الهدف الثالث "الهاتريك" في الدقيقة 48 من عمر الشوط الثانى، ومن كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق فتوح لتصل إلى محمد صلاح الذي سدد كرة رائعة لتسكن الشباك، وجاء الهدف الخامس عن طريق مصطفى محمد مستفيدا من تسديدة قوية لتريزيجيه تصدى لها الحارس لتصل لمصطفى محمد الذى وضعها في الشباك، وتمكن تريزيجيه من تسجيل الهدف الثالث قبل صافرة نهاية اللقاء بدقيقتين.

وضم تشكيل منتخب مصر كلًا من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: عمر كمال - محمد عبد المنعم - احمد سامي - احمد فتوح، وخط الوسط: مروان عطية - محمد النني - أحمد سيد زيزو، وفي خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - مصطفى محمد".

بينما خاض منتخب جيبوتي اللقاء بالتشكيل التالي: "حراسة المرمي: سوليت، والدفاع: علي فارادا، موسى آرايتا، وارساما إبراهيم و موجيه إدريس، والوسط: عبدي حمزة، دواليه محمود و وارساما حسن، وفي الهجوم: جابريل دادزي، مهدي و صامويل أكينبو".