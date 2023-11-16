منتخب فلسطين يحقق نقطة تساوى بطولة بأول جولة فى تصفيات كأس العالم 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 نوفمبر 2023 10:34 مساءً - نجح منتخب فلسطين في تحقيق أول نقطة في تصفيات كأس العالم 2026، بتعادله مع لبنان بدون أهداف، في الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المشتركة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027.منتخب فلسطين ينافس بلا إعداد

منتخب فلسطين

وتعد نقطة اليوم بمدينة الشارقة في الإمارات، بمثابة انتصار ثمين وبطولة خاصة لصالح منتخب فلسطين، خاصة وأن الفريق لم يخض أي فترة إعداد قبل مباراة اليوم نتيجة الحرب الشرسة على قطاع غزة ومعوقات السفر والانتقال حيث اضطر منتخب فلسطين إلى الانسحاب من في بطولة ودية كانت مقررة في ماليزيا، على هامش استعداداته لخوض تصفيات كأس العالم.

كما فشل في التجمع للاستعداد محليا لتصفيات المونديال حيث اكتفى لاعبو منتخب فلسطين بأداء تدريبات لياقة بدنية منفردة قبل التجمع للسفر إلى الإمارات لمواجهة لبنان.

واستضافت الإمارات المباراة الأولى لمنتخب فلسطين أمام منتخب لبنان، بينما تُقام المباراة الثانية ضد أستراليا في استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت في الجولة الثانية من التصفيات الثلاثاء المقبل.ترتيب مجموعة منتخب فلسطين

وتصدر منتخب أستراليا المجموعة التاسعة من التصفيات برصيد 3 نقاط بعد فوزه على بنجلاديش متذيل الترتيب، وتساوى منتخبى فلسطين ولبنان عند رصيد نقطة في المركزين الثالث والرابع.

ويتأهل أصحاب أول مركزين في المجموعة إلى المرحلة النهائية من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم. أما الفريقان أصحاب المركزين الثالث والرابع يتجهان إلى تصفيات كأس آسيا فقط.قائمة منتخب فلسطين

رامي حمادة - نعيم أبو عكر- عمرو قدورة - عبد الهادي ياسين - مصعب بطاط - موسى فيراوي - محمد خليل - سامر الجندي - كاميلو سالدانا- المهدي عيسى - محمد صالح - ياسر حمد - ميشيل ترمانيني - محمد يامين - محمد باسم - عدي خروب- محمود أبو وردة - عطاء جابر - تامر صيام - جوناثان زوريلا - إسلام البطران - صالح شحادة - عدي الدباغ - علاء الدين حسن - محمود وادي - زيد قنبر.