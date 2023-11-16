أحمد حلمي لـ"sold out": أتمنى صمود الفلسطينيين ينتهى بالنصر وعجزنا لحظة مميتة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 نوفمبر 2023 10:34 مساءً - حل النجم أحمد حلمي ضيفاً في برنامج "Sold out" الذى يقدمه الإعلامى محمود سعد، على قناة Cbc، ومنصة Watch it الرقمية، وبدأ أحمد حلمي حديثه قائلاً: "أنا بشكر كل حضور برنامج sold out، لأنها حاجة كبيرة أوى انكوا تنزلوا من البيت وتيجوا عشان تحضروا اللقاء اللى هايكون ممتع مع الأستاذ محمود سعد".

وبسؤاله عن لحظة شعر فيها بأنه وصل فنيا، قال أحمد حلمي: "أنا مشوارى كله عامل زى السلم والتعبان سلم يطلعك وسلم ينزلك، وطول عمرى بكون عاوز أروح يمين أدخل شمال مش بمزاجي".

وعن لحظة شعر فيها بالحزن قال أحمد حلمي: "للأسف بقت تتكرر كتير، يعنى اللحظات اللى بدأت من يوم 7 أكتوبر لأهلنا في فلسطين، لحظات محزنة جدا وعمرى ما عيشتها في حياتى، لأنك عاجز مش قادر تعمل حاجة بجد لحظة مميتة وأتمنى صمود الشعب الفلسطيني ينتهى بالنصر".

الموسم الجديد من البرنامج يتم عرضه حصريًا على قناة ‏"CBC" فى تمام التاسعة مساء يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع ويستضيف نخبة من كبار نجوم الفن فى مصر والوطن العربى، ويجوب خلاله محمود سعد فى جميع محافظات الجمهورية بحثًا عن حكايات جديدة ومختلفة لأماكن وشخصيات ملهمة، بجانب تقديمه لعدد من الحفلات والليالى الغنائية المتميزة.

يتميز كل عرض من sold out بتجربة فريدة، حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه، وينقسم البرنامج sold إلى ثلاث فقرات رئيسية، وهي العروض الكوميدية Standup Comedy ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفا أحد صناع المحتوى الكوميدي من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.