جت بالصدفة.. أحمد حلمى يروى قصة بدايته مع برنامج الأطفال لـ"sold out"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 نوفمبر 2023 10:34 مساءً - حل النجم أحمد حلمي ضيفاً في برنامج "Sold out" الذى يقدمه الإعلامى محمود سعد، على قناة Cbc، ومنصة Watch it الرقمية، وتحدث أحمد حلمي عن بدايته مع الأطفال، قائلاً: "الأستاذة سناء منصور لها فضل كبير بعد ربنا فى مشوارى، ودخلته بالصدفة قابلت واحد صحبى شغال هناك كان بيشتغل في الإخراج، وقالى ما تيجى تشتغل في التليفزيون، فروحت واخدلى ميعاد عشان أقابل سناء منصور رئيس القطاع الفضائي".

وتابع أحمد حلمي: "قعدت ساعتين تلاتة ومعرفتش أقابلها عشان كان عندها شغل واجتماعات كتيرة واخدت ميعاد تانى، وعرفتها إنى خريج ديكور وقالتلى طيب اشتغل يلا فعرفتها إنى عاوز اشتغل في الإخراج، وقالت لمحمد خلف صديقى، انزل معاه مساعد وهو كان بيخرج برنامج أطفال اسمه أحلام العصافير، فقالتله خده معاك يساعدك، وبدات أنزل معاه مساعد".

وأضافت أحمد حلمي: "لغاية لما في أوردر مسكت الميكرفون وروحت متكلم مع طفل، والمصور صوره ومحمد خلف قالى نوريه لسناء منصور، ولما شافته، ضحكت كتير فانبسطت، وقالت أنا عايزة من الفكر دى 30 حلقة وكان شهر رمضان فاضل عليه أسبوعان فقط، فقلتلها ومين هيقدمه لإنى فاكر إنى هاخرجه، فقالتلى انت اللى هتقدمه ومحمد خلف هيخرجه".

واستكمل أحمد حلمي: "بدأنا ننزل نصور بشكل مجنون مع أطفال كتير عشان نلحق نذيع 30 حلقة في رمضان، كنا بنروح أى حضانة واعمل أنا فيها زى المفتش، وادخل أعدى على كل فصل، وافتح واشوف الأولاد واشوف أكتر واحد هادي واخده بره أعمل معاه اللقاء، وكان أكتر حاجة بتبسطنى إن الأب والأم مش بيكونوا مصدقين إن ابنهم قال الكلام ده".

الموسم الجديد من البرنامج يتم عرضه حصريًا على قناة ‏"CBC" فى تمام التاسعة مساء يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع ويستضيف نخبة من كبار نجوم الفن فى مصر والوطن العربى، ويجوب خلاله محمود سعد فى جميع محافظات الجمهورية بحثًا عن حكايات جديدة ومختلفة لأماكن وشخصيات ملهمة، بجانب تقديمه لعدد من الحفلات والليالى الغنائية المتميزة.

يتميز كل عرض من sold out بتجربة فريدة، حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه، وينقسم البرنامج sold إلى ثلاث فقرات رئيسية، وهي العروض الكوميدية Standup Comedy ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفا أحد صناع المحتوى الكوميدي من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.