نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد موسى: الشعب المصري لن يتوانى لحظة في دعم الأشقاء الفلسطينيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي محمد موسى، إن الشعب المصري لن يتوانى لحظة في دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وقدم 337 شاحنة بحمولة 6740 طنا من المساعدات الإنسانية والإغاثية، بالإضافة إلى الدعم الإعلامي والسياسي، مؤكدا أن مصر هي قلب العروبة النابض لكل الأشقاء في المنطقة.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، هناك 78 شاحنة من المساعدات الطبية تحتوي على 1560 طن مساعدات، فضلا عن 21 شاحنة مساعدات تضم أغطية وأكفان تحتوى على 420 طنا.

وأوضح محمد موسى، أن هناك 32 كيانا شاركوا في هذه المساعدات، حيث تنوع بين جهات متعاونة ومشاركة، ضمت 6700 متطوع في تجهيز الشاحنات لإرسالها إلى معبر رفح.