نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد تنفيذ أعمال مشروع تغطية وتأهيل وتطوير ترعة المريوطية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال مشروع تغطية وتأهيل وتطوير ترعة المريوطية بدءآ من شارع الملك فيصل وحتى كوبرى الصحابة بمنطقة منشأة البكاري والجاري تنفيذه بطول ٢.٥ كم وذلك في إطار خطة الدولة بتطوير ورفع كفاءة العديد من المحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير والمناطق الأثرية.

وعاين محافظ الجيزة خلال جولته المواقف الحضارية وساحات الانتظار والتي تم أنشاؤها أعلي المنطقة المغطاه علي مساحة ٦٥٠ م وذلك للوقوف علي نسب تنفيذ الأعمال علي أرض الواقع، لافتآ أن المواقف ستساهم في أحداث طفرة تنموية وانطلاقة حضارية من خلال القضاء على المواقف العشوائية وتخدم حركة تنقل المواطنين المقيمين بالمنطقة والأرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم.

كما عاين محافظ الجيزة مجمع الخدمات الحضاري والمقام علي مساحة ٨٧٠م ويضم عدد ٢٠ بارتيشن لمطاعم ومحال تجارية حضارية ونقاط خدمية للقاطنين بالمنطقة، إلي جانب توفير أماكن للجلوس ودورات مياه حضارية وساحة إنتظار تستوعب نحو ٢٠٠ سيارة لخدمة المترددين عليها.

ووجه محافظ الجيزة خلال جولته بضرورة الإلتزام بالتصميمات الهندسية والرؤية الحضارية المتفق عليها مع تخصيص أماكن أنتظار أسفل الطريق الدائري لخدمة قاطني المنطقة، بالإضافة إلي سرعة الأنتهاء من توصيل المرافق العامة للاستفادة من المشروع في أسرع وقت ممكن.

وشدد محافظ الجيزة علي الشركة المسئولة عن أعمال رصف وتطوير الطريق الموازي ترعة المريوطية بدءآ من شارع الملك فيصل وحتي كوبري الصحابة بطول ٢.٥ كم بسرعة الأنتهاء من الأعمال المكلف بها وبالمواصفات والمعايير الفنية وفي حال عدم الإلتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

كما وجه مديرية الطرق بضرورة مراعاة أماكن الدورنات عند تطوير طريق الخدمة للتيسير علي قائدي المركبات عند عبور كباري الشيشيني وفلفلة الموجودة أعلي ترعة محور المريوطية.

كما شدد محافظ الجيزة علي مسئولي شركة الكهرباء مهلة علي سرعة الإنتهاء من أعمال كابلات الكهرباء المتبقية بالقطاعات الجاري تطويرها حتي يتسني للشركات المنفذة إنجاز الأعمال المكلفين بها طبقا للجدول الزمني المحدد.

كما شدد المحافظ علي سرعة رفع نواتج مخلفات الرتش الموجودة بمواقع الأعمال اول بأول حتي لا تتسبب في اعاقة الحركة المرورية بالمنطقة.

وأستمع محافظ الجيزة خلال جولته إلي أراء ومقترحات عدد المواطنين من قاطني المنطقة في أعمال التطوير الجارية، وأشادوا بالنقلة النوعية والحضارية التي تشهدها المنطقة بالكامل.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته اللواء شاكر يونس السكرتير العام وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الأسكان والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق والمهندس خالد عبد الحميد مدير عام صرف شمال الجيزة ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي والأستاذ طه عبد الصادق رئيس حي الهرم وأشرف تامر رئيس حي الطالبية وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.

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