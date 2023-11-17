الأمن يشن حملات على مروجي المواد المخدرة والخارجين عن القانون في فيصل

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 نوفمبر 2023 01:30 مساءً - قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه عدة حملات أمنية بمنطقة فيصل بالجيزة استهدفت العناصر الإجرامية متجري المواد المخدرة والخارجين عن القانون.

وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط الآتي: (30 قضية بإجمالى 30 متهم) وبحوزتهم (كميات من "الحشيش ، الهيروين ، الأيس ، البودر" المخدر –35 قضية سلاح أبيض).

وفى مجال تنفيذ الأحكام ضبط عدد (18 حكم جناية – 67 حكم مستأنف – 137 حكم جزئى – 167 حكم غرامة – 21 مخالفة).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.