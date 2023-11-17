الأمن يشن حملات على مروجي المخدرات في منطقة بشتيل بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 نوفمبر 2023 01:30 مساءً - قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه عدة حملات أمنية بمنطقة بشتيل بالجيزة استهدفت العناصر الإجرامية متجرى المواد المخدرة والخارجين عن القانون.

قد أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط الآتي: (37 قضية بإجمالى 37 متهم) وبحوزتهم (كميات من "الحشيش ، الهيروين ، الأيس" المخدر – كمية من الأقراص المخدرة – 3 فرد خرطوش).

وفى مجال تنفيذ الأحكام ضبط عدد (6 حكم جناية – 128 حكم جزئى – 21 حكم مستأنف – 30 حكم غرامة – 28 مخالفة).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.