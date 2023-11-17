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الأمن يشن حملات على مروجي المخدرات في منطقة بشتيل بالجيزة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 نوفمبر 2023 01:30 مساءً - قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه عدة حملات أمنية بمنطقة بشتيل بالجيزة استهدفت العناصر الإجرامية متجرى المواد المخدرة والخارجين عن القانون.

 

قد أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط الآتي: (37 قضية بإجمالى 37 متهم) وبحوزتهم (كميات من "الحشيش ، الهيروين ، الأيس" المخدر – كمية من الأقراص المخدرة  – 3 فرد خرطوش). 

 

وفى مجال تنفيذ الأحكام ضبط عدد (6 حكم جناية – 128 حكم جزئى – 21 حكم مستأنف – 30 حكم غرامة – 28 مخالفة).

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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