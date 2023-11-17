محمد الشناوي ينافس ياسين بونو على جائزة أفضل حارس فى أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 نوفمبر 2023 01:30 مساءً - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة المختصرة لحراس المرمى المرشحين للقب أفضل حارس في أفريقيا لعام 2023، والذي سيتم الإعلان عنه خلال حفل توزيع جوائز الأفضل يوم 11 ديسمبر المقبل فى مراكش بالمغرب

وقال كاف عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إكس اليوم الجمعة، إن القائمة تضم كلا من: محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، وياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي ومنتخب المغرب.

كما تضم القائمة الكاميروني آندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، وإدوارد ميندي حارس مرمى السنغال وأهلي جدة، ورونوين ويليامز حارس مرمى منتخب جنوب افريقيا وفريق صن داونز.

وقاد الشناويالأهلي للفوز بالعديد من البطولات الموسم الماضي، أبرزها الدوري ودوري أبطال أفريقيا.

فيما قاد ياسين بونو منتخب المغرب لأفضل نتيجة لمنتخب إفريقي بكأس العالم عندما صل للدور قبل النهائي، وتجاوز في طريقه عدد من منتخبات أوروبا القوية.

المرشحين لافضل حارس