نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم العالي تنظم ملتقى الابتكار لتعزيز ريادة الأعمال في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنظيم "ملتقى الابتكار" على هامش معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا (ICT Cairo)، والذي سيقام في الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر.

يأتي ذلك تحت رعاية د.أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يسعى الملتقى إلى توفير منصة لتبادل الخبرات والتعاون بين رواد الأعمال والخبراء والمهتمين بريادة الأعمال. يهدف الملتقى إلى دعم الشركات الناشئة المصرية من خلال تقديم خدمات تمويلية، توجيهية، وتدريبية، بالإضافة إلى فرص التواصل مع خبراء في مجالات التسويق والقانون والتطوير الهندسي.

وقال الدكتور ضياء خليل، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إن تنظيم الملتقى يأتي استجابة للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، التي تشجع على ريادة الأعمال وربط التعليم بالصناعة.

بالإضافة إلى الجلسات التوجيهية والتدريبية، يتضمن الملتقى أيضًا جلسات نقاش ومسابقات لاختيار أفضل الشركات الناشئة، بالإضافة إلى فرص الحصول على دعم مالي من مستثمرين وحاضنات أعمال.

ويعد ملتقى الابتكار فرصة فريدة لرواد الأعمال في مصر الذين يسعون إلى التطور والنجاح، وذلك من خلال التفاعل مع مجموعة متنوعة من الخبراء والمهتمين بقطاع ريادة الأعمال.

الملتقى يسعى لدعم الابتكار وتعزيز الشركات الناشئة في مصر، ومن المتوقع أن يسهم بشكل فعّال في تعزيز البيئة الريادية والابتكارية.