نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون العلمي مع نائب رئيس Springer Nature في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أصداء كوتاني، نائب رئيس مؤسسة Springer Nature، والوفد المرافق له، في خطوة تهدف إلى رفع جودة البحث العلمي في مصر وتعزيز دور الباحثين المصريين على الصعيد العالمي.

جاء اللقاء بهدف بحث سبل تعزيز التعاون بين الطرفين لدعم الباحثين المصريين وتعزيز نشر الأبحاث العلمية المصرية في الدوريات العالمية. حضر اللقاء أيضًا عدد من الشخصيات البارزة في القطاع العلمي بمصر.

وفي بادرة تؤكد الاهتمام البالغ بتطوير مجال البحث العلمي، أكد د. عاشور على أهمية زيادة نشر الأبحاث العلمية المصرية في الدوريات العالمية، مشيرًا إلى دور الوزارة في تقديم الدعم والحوافز للباحثين وتطوير البنية التحتية للبحث العلمي.

ومن جانبه، أشاد السيد كوتاني بالعلاقة الوثيقة التي تربط Springer Nature وبنك المعرفة المصري، مؤكدًا التزام المؤسسة بدعم الباحثين المصريين وتوفير الأدوات الضرورية لدعم البحث العلمي في مصر، مما يعزز مكانة الباحثين والجامعات المصرية على الساحة العالمية.

هذا اللقاء يعكس التزام الجاد لتعزيز التعاون الدولي في مجال البحث العلمي وتقديم الدعم المستمر للباحثين المصريين، مما يسهم في رفع مستوى البحث العلمي وتحقيق إنجازات أكبر للمجتمع العلمي في مصر.