محمد صلاح ينافس محرز وماني على جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2023

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 نوفمبر 2023 03:32 مساءً - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة المختصرة للاعبين المرشحين للقب أفضل لاعب في قارة أفريقيا لعام 2023، والذي سيتم الإعلان عنه خلال تقام حفل توزيع جوائز الأفضل يوم 11 ديسمبر المقبل في مراكش بالمغرب. وقال كاف عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إكس اليوم الجمعة، إن القائمة تضم كلا من:

المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، والنيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي، والمغربي ياسين بونو حارس الهلال السعودي، والسنغالي ساديو ماني لاعب النصر السعودي، والجزائري رياض محرز، لاعب أهلي جدة السعودي، والكاميروني فينسينت أبوبكر، والمغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، والكاميروني فرانك أنجوسا، وسفيان إمرابط، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، ياسين بونو، يوسف النصيري.

ويواصل محمد صلاح التألق برفقة ليفربول الموسم الماضي، وكان أبرز نجوم الفريق، في الوقت الذي لم يحصل فريقه على ألقاب بسبب تراجع مستوى الفريق.

وتوهج محمد صلاح بشكل لافت خلال الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما استطاع أن يسجل 10 أهداف للموسم السابع على التوالي، وصناعة 4 آخرين في واحدة من أكثر الفترات انتاجًا للأهداف مع ناديه ليفربول.

وشارك صلاح بـ119 هدفاً في 117 مباراة مع ليفربول على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزى الممتاز (سجل 87 وصنع 32) هدفا.

كما يعد محمد صلاح رابع لاعب يسجل في أول 6 مباريات لفريقه على أرضه في موسم بالبريميرليج، بعد كل من: 2004/05 - تييري هنري (آرسنال) 1995/96 - آلان شيرر (بلاكبيرن) 1995/96 - ليس فرديناند (نيوكاسل).