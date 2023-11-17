نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتخاب المجلس التنفيذي لاتحاد طلاب المرحلة الإعدادية في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، المؤتمر السنوي للاتحادات الطلابية للمرحلة الإعدادية، لتشكيل المكتب التنفيذي، وذلك تحت رعاية أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، والرائد العام للمرحلة الثانوية.

وجاء ذلك بحضور سمية الخطيب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة الرائد العام للمرحلة الإعدادية، وسحر مصطفى سليم، مدير عام الشون التنفيذية بالمديرية، والدكتورة ماجدة مصطفى، موجه عام التربية الاجتماعية بالجيزة، ومحمد عبد العليم محمد، موجه أول التربية الاجتماعية بالمديرية، وسيد عباس إسماعيل، موجه اتحادات طلابية بالمديرية، ومحى الدين نجيب، موجه اتحادات طلابية بالمديرية، وإيناس إبراهيم يحيى، مسئول اتحاد طلاب المديرية.

حيث تمت الانتخابات للمكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المديرية للمرحلة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ والتي أسفرت عن تشكيل المكتب التنفيذي على النحو التالي:-

الطالب/ باسم أحمد زينهم مبارك إدارة جنوب الجيزة التعليمية مقرر رياضي َكشفي.

الطالبة/ فيولا مختار فؤاد إدارة شمال الجيزة التعليمية مقرر اجتماعي.

الطالبة /نورا عطيه حسن عطا إدارة منشأة القناطر التعليمية مقرر ديني وثقافي.

الطالبة / مريم احمد فايز عبد العظيم إذا بولاق الدكرور التعليمية مقرر اجتماعي.

الطالب / عمر علاء عبد المرضى إدارة أوسيم التعليمية مقرر رياضي وكشفي.

الطالب / عبد الرحمن نادي جمعه إدارة اطفيح التعليمية مقرر علمي.

الطالبة / ملك فريد محمود صاوي إدارة الحوامدية التعليمية مقرر فني.

اتحاد طلاب الجيزة للمرحلة الإعدادية

اتحاد طلاب الجيزة للمرحلة الإعدادية

اتحاد طلاب الجيزة للمرحلة الإعدادية

اتحاد طلاب الجيزة للمرحلة الإعدادية