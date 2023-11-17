وزير الأوقاف الفلسطيني: بلادنا أصبحت سجنا كبيرا تحت الحصار الإسرائيلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 نوفمبر 2023 06:32 مساءً - قال الدكتور حاتم البكري، وزير الأوقاف الفلسطيني، إن المدن الفلسطينية أصبحت سجنا كبيرا للشعب الفلسطيني تحت الحصار الإسرائيلي، متابعا: «الاحتلال يقيم الحواجز العسكرية فى القدس ويفرض إجراءات تؤدي إلى تأجيج الأوضاع في المنطقة».

وأضاف خلال تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»: «المستوطنون ينفذون عمليات عسكرية فى فلسطين تحت حماية الاحتلال الإسرائيلي.. والمجتمع الإسرائيلي كله متطرف وما تفعله الحكومة الإسرائيلية يأتي فى إطار الهجوم الشرس على غزة والقتل والإبادة والتدمير، ولا توجد خطوط حمراء للاحتلال فى قطاع غزة».