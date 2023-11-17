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أحمد جودة - القاهرة - إقالة رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد من منصبه

عاجل- "بعد إقالة رئيس جهاز حماية المستهلك".. السبب الحقيقي وراء رحيله والبديل الجديد (اعرف التفاصيل)، تصدر موضوع إقالة رئيس جهاز حماية المستهلك منذ منصبة محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

وترتفع محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة، لمعرفة ما هو سبب إقالة رئيس جهاز حماية المستهلك من منصبه بشكل رسمي، ومن يقود المنصب الجديد خلال الفترة المقبلة.

عاجل- "بعد إقالة رئيس جهاز حماية المستهلك".. السبب الحقيقي وراء رحيله والبديل الجديد (اعرف التفاصيل)

تستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها، وفي ذلك الإطار توفر كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن إقالة رئيس جهاز حماية المستهلك، ومن يتولى المنصب بعد رحيله، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

عاجل- "بعد إقالة رئيس جهاز حماية المستهلك".. السبب الحقيقي وراء رحيله والبديل الجديد (اعرف التفاصيل)

إقالة رئيس جهاز حماية المستهلك من منصبه

قرر مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس، إقالة رئيس جهاز حماية المستهلك من منصبه ورحيله بشكل رسمي أمس الخميس، ليتصدر إقالة رئيس جهاز حماية المستهلك وسائل التواصل الاجتماعي.

وكما قرر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، تعيين شريف الرشيدي نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، ليكون قائم بأعمال الجهاز حتى يتم تعيين رئيس جديد.

سبب إقالة رئيس جهاز حماية المستهلك

كشفت تقارير صحفية عن سبب إقالة أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك من منصبه، الذي كان يشغله منذ عام 2020، أوضحت أن سبب إقالته هو القصور الواضح في أداء الجهاز فيما يتعلق ببمارسة الرقابة على التجار وضبط الأسعار، والسلع الأساسية بعدما شهدت ارتفاع غير مسبوق خلال الفترة الماضية.

عاجل- "بعد إقالة رئيس جهاز حماية المستهلك".. السبب الحقيقي وراء رحيله والبديل الجديد (اعرف التفاصيل)

واوضحت التقارير الصحفية، أن وقع رئيس جهاز حماية المستهلك المقال، اتهامات خلال الفترة الماضية بسبب أزمة ارتفاع الأسعار، نتيجة لفشله في مهامه بالسيطرة والرقابة على تجار السلع المختلفة، وسط حالة التذبذب الذي شهدها السوق خلال الفترة الماضية.

واكدت التقارير أن بعد استبعاد رئيس جهاز حماية المستهلك من منصبه، سيقوم الجهاز بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق، من أجل ضبط السوق في أسرع وقت والحد من تخزين السلع الأساسية من أجل احباط الاحتكار من جانب التجار.

رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد

يذكر أن كان تم تعيين أيمن حسام الدين في يوم 15 ديسمبر 2020، من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات، وذلك قبل أن تتم إقالته أمس الخميس من منصبه، وتعيين اللواء شريف الرشيدي نائب رئيس الجهاز، ليقوم بأعمال الجهاز الفني لحين تعيين رئيس جهاز الحماية لحين إختيار رئيس جديد، ليولى الأخير منصبه ويبدأ في مباشرة عمله اعتبارًا من الأحد المقبل.