أخبار مصرية

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نقدر جهود الرئيس السيسي لوقف تهجير سكان غزة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 نوفمبر 2023 08:32 مساءً - قال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن المجتمع الدولي مطالب التدخل لإيقاف جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، متابعا: "نعمل مع الدول العربية والإسلامية لوقف العدوان على غزة". 

 

وأضاف خلال لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية": نسعي إلى إدخال المساعدات إلى غزة بشكل أكبر.. ونطالب بهدنة للسماح بالتفاوض لإطلاق سراح المحتجزين وهو الأمر الذي سيترك آثار جانبية على الجميع"

 

وتابع رياض منصور: "نقدر جهود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لوقف التهجير القسري لسكان غزة، ومصر تسير دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة وسط تنسيق مع المنظمات الأممية لدخول المساعدات الإنسانية".

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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