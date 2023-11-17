مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نقدر جهود الرئيس السيسي لوقف تهجير سكان غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 نوفمبر 2023 08:32 مساءً - قال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن المجتمع الدولي مطالب التدخل لإيقاف جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، متابعا: "نعمل مع الدول العربية والإسلامية لوقف العدوان على غزة".

وأضاف خلال لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية": نسعي إلى إدخال المساعدات إلى غزة بشكل أكبر.. ونطالب بهدنة للسماح بالتفاوض لإطلاق سراح المحتجزين وهو الأمر الذي سيترك آثار جانبية على الجميع"

وتابع رياض منصور: "نقدر جهود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لوقف التهجير القسري لسكان غزة، ومصر تسير دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة وسط تنسيق مع المنظمات الأممية لدخول المساعدات الإنسانية".