نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان الموسيقى والغناء للأطفال: جامعة بورسعيد تبرز مواهب الشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جامعة بورسعيد تستضيف مهرجان النوعية لموسيقى وغناء الطفل، حيث أقيمت سلسلة من العروض الفنية المميزة وسط حضور مميز من كبار الشخصيات الأكاديمية والفنية.

بحضور الدكتور أيمن أبراهيم رئيس الجامعة والدكتورة غادة جبارة رئيسة أكاديمية الفنون، شهد المهرجان تقديم مواهب الشباب في عروض متنوعة أظهرت التعاون الوثيق بين الجامعة والأكاديمية.

تأتي هذه الفعالية كفرصة مهمة لاكتشاف وعرض مواهب الشباب في الموسيقى والفن، حيث تميزت العروض بتنوعها وجودة تقديمها.

تمتع الحضور بعروض من فرق موسيقية وكورالات تمثل جهات فنية متعددة، وشكّل هذا المهرجان منبرًا أكاديميًا يبرز القدرات الفنية والموهبة لدى الشباب.

وأكد رئيس الجامعة، الدكتور أيمن أبراهيم، على أهمية هذه المبادرات التي تُظهر التزام الجامعة بدعم وتشجيع مواهب الطلاب وتوفير فرص للتعبير الفني والثقافي.

كما أشارت رئيسة أكاديمية الفنون، الدكتورة غادة جبارة، إلى سعادتها بالشراكة المستمرة مع الجامعة وتعزيز هذه المبادرات لتطوير ودعم المواهب الشابة في مجال الفن والموسيقى.

تعكس هذه الفعاليات الجهود المبذولة في تعزيز التعليم الفني وتشجيع الابتكار الإبداعي للشباب، ما يساهم في تعزيز التفاعل الثقافي والفني داخل مجتمع بورسعيد.

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