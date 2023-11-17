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وسائل إعلام فلسطينية: تدمير 95 مقرا حكوميا وخروج 63 مدرسة عن الخدمة بغزة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 نوفمبر 2023 11:31 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن إعلام فلسطيني يقول إنه تم تدمير 95 مقرا حكوميا وخروج 63 مدرسة عن الخدمة بغزة. كما أفادت القناة بإن الإعلام الفلسطيني يقول أن هناك 200 شهيد من الطواقم الطبية منذ العدوان على غزة.

 

هذا ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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