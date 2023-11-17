المستشار محمود فوزي: مصر دولة منتظمة في التزاماتها المالية.. والقادم أفضل

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 نوفمبر 2023 11:31 مساءً - أكد المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، أن مصر دولة منتظمة فى التزاماتها المالية للديون، وهناك أمل يتطلب الكثير من العمل والقادم أفضل.

وأضاف محمود فوزى، خلال لقاءه ببرنامج «كل يوم»، الذي يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، على قناة on، أن الدولة مكنت المرأة وشهدت عصرها الذهبى فى عهد الرئيس السيسى وأصبحت وزيرة ومحافظة وقاضية فى مجلس الدولة وكل الدرجات، وهى مستفيدة بشكل كبير مما يقدمه مرشحنا، والأمن والأمان أكثر ما يشغلها.

تابع، تم تمكين الشباب فى المناصب، ولكن لم يتم تمكينهم فى عهد مرشحنا إلا بعدما يكون مؤهلا، فهم الأمل والطاقة ولهم قصص نجاح كبيرة.