نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التحالف الوطني بالقليوبية: الرئيس السيسي يمتلك رؤية بعيدة المدى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد مصطفى الكمار، أمين التحالف الوطني بمحافظة القليوبية، على مواصلة التحالف تقديم كاف سبل الدعم والتأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي من خلال تنظيم العديد من الندوات الحاشدة، لافتا إلى أن التحالف عقد مؤتمرا جماهيرا بمركز شبين القناطر، ضم 10 آلاف مشارك.

وأضاف مصطفى الكمار في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، يجب علينا دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة ومسيرة الإنجازات التي بدأها.

تابع أمين التحالف الوطني بمحافظة القليوبية، عبد الفتاح السيسي صاحب نظرة ثاقبة ومميزة ولديه رؤية بعيدة المدى ويعمل منذ توليه المسؤولية على إعادة تطوير وهيكلة البنية التحتية، للارتقاء بجودة حياة المواطنين.

