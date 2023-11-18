نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متحدث «النواب» السابق: الدولة بدأت في إنشاء 4 ملايين وحدة سكنية بسيناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال النائب الدكتور صلاح حسب الله متحدث مجلس النواب السابق، إن الدولة بدأت العمل منذ فترة في إنشاء 4 ملايين وحدة سكنية في سيناء في إطار خطة الدولة واستراتيجيتها لتطوير وتنمية سيناء، مشيرا إلى أن حائط الصد الأول لمصر.

وأضاف الدكتور صلاح حسب الله خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الدولة أنفقت ما يقرب من 70 مليار جنيه خلال الـ 5 سنوات الأخيرة لتنمية سيناء في مختلف المجالات، من طرق ومحطات ومزارع ومصانع وإنشاء وحدات سكنية.

تابع متحدث مجلس النواب السابق، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة الرياض كانت واضحة وقاطعة الدلالة وفاصلة في ملف القضية الفلسطينية، وأوضح أن المنطقة يمكن أن تجر إلى صراع عسكري أكبر من اجتياح غزة.