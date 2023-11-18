رئيس حزب الإصلاح والنهضة: مصر حائط الصد للعرب.. وعصية على المخططات

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أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن مصر تقلع الآن نحو الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فخر لكل مصر ويمثل القيم المصرية الأصلية، لافتا إلى أن الرئيس السيسي استطاع أجهض مخطط تصفية القضية الفلسطينية وتهجير سكان غزة.

وأضاف الدكتور هشام عبدالعزيز، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مصر أنقذت المنطقة العربية لما يحاك ضدها من مخططات، وتعد حائط الصد للمنطقة العربية وعصية على المخططات.

تابع رئيس حزب الإصلاح والنهضة، الرئيس السيسي زعيم استثنائي في مرحلة شديدة الأهمية وأعاد مصر مرة أخرى للريادة الإقليمية والعربية، مؤكدا أن الرئيس السيسي يمتلك شعبية جارفة، مطالبا بضرورة الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية خلال الفترة الراهنة.