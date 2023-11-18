طقس اليوم.. منخفض جوي متمركز على شرق البحر المتوسط يؤثر على شمال...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 نوفمبر 2023 07:29 صباحاً - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 18 نوفمبر ستشهد منخفض جوي متمركز على شرق البحر المتوسط يؤثر على شمال البلاد حيث يجعل الطقس متقلب وماطر ويميل إلى البرودة نسبيًا؛ كما تنشط الرياح لتزيد من الاحساس ببرودة الطقس كما تثير الرمال على مناطق متفرقة وتتكون السحب المنخفضة يصاحبها سقوط الامطار تكون متفاوتة الشدة تصل إلى غزيرة على شمال البلاد تقل حدتها كلما تقدمت للداخل.

ومن المنتظر أن يسود طقس معتدل نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره كما من المتوقع أن تكون درجة الحرارة على القاهرة 27 درجة. أما مع اقتراب المنخفض مساءا تبدأ السحب بالتشكل على السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط الامطار؛ كما تنشط الرياح وترتفع الامواج

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 27 درجة مئوية

السواحل الشمالية 27 درجة مئوية

جنوب سيناء 30 درجة مئوية

شمال الصعيد 28 درجة مئوية

جنوب الصعيد 31 درجة مئوية