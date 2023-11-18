بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 نوفمبر 2023 07:29 صباحاً - أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 10 نوفمبر إلى 16 نوفمبر 2023 ، ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:

الجمعة 10 نوفمبر:

- مديرية التضامن الاجتماعي بالسويس تشارك في معسكر "صقر 116" بالتعاون مع الدفاع الشعبي للقوات المسلحة، لتعزيز قدرات مسئولي الإغاثة بمديرية التضامن على مجابهة الأزمات والكوارث، والتحقق من تجهيزات مركز الإغاثة وتزويده بالمهمات اللازمة للإغاثة.

- المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة "مودة" ينفذ معسكراً تدريبياً بالتعاون مع القادة الدينيين والمجتمعيين، بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية والكنائس المصرية، وبتمويل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

السبت 11 نوفمبر:

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد فعاليات الملتقى المجتمعي الخاص بمشروع "تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية" المنفذ بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالأسمرات تحت شعار "كلنا بالدمج أقوى" بالتعاون مع 7 جمعيات أهلية متوسطة و22 جمعية تنمية مجتمع.

- برنامج فرصة يُسلّم 530 مشروعًا بمحافظات الإسماعيلية والأقصر وسوهاج والفيوم تحقيقاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة، مع التركيز على أسر تكافل وكرامة.

الأحد 12 نوفمبر:

- القباج تشارك في مؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية لدعم القضية الفلسطينية تحت عنوان «صوت غزة من القاهرة» وتصرح: الهلال الأحمر المصري تعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في توفير كافة أشكال المساعدات للشعب الفلسطيني في وقت قياسي

- في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تم تدريب العاملين بالمركز على جميع وظائف نظام إدارة المؤسسة الإلكتروني (EMS) لتطوير أسلوب العمل الإداري والتحول الرقمي

- متطوعو الهلال الأحمر المصري يعملون على مدار الساعة لتجهيز وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى نظرائهم من الهلال الأحمر الفلسطيني عبر الجسر البري الرابط بين مركز الخدمات اللوجيستية بمحافظة شمال سيناء والإسماعيلية وقطاع غزة.

الإثنين 13 نوفمبر:

- القباج تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي والبنك المصري الخليجي، لاستثمار قطعة أرض مشتركة بين الجانبين بمنطقة الساحل على كورنيش النيل في إطار الاستغلال الأمثل للأصول.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض الخدمات العلاجية للخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان خلال 10 أشهر، وتصرح أن الصندوق قدم خدمات علاجية إلى ـ147 ألف مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة، منهم 15,659 بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات

- اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يفتتح أول مركز خدمة للمراة العاملة، وهو أحد المشروعات الرائدة لوزارة التضامن الاجتماعي بمدينة طور سيناء لدعم المرأة العاملة والمركز يشمل حضانة للأطفال ذوي الإعاقة.

- استعدادًا للانتخابات الرئاسية، وفي إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة الوطنية للانتخابات، الرائدات الاجتماعيات ينفذن ما يزيد على 70 ألف زيارة لتوعية الأسر بأهمية ممارسة الحقوق السياسية والمشاركة في التصويت.

الثلاثاء 14 نوفمبر:

- وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل سفير ماليزيا بالقاهرة لمناقشة إجراءات الإغاثة الإنسانية التي يتم تقدمها دولة ماليزيا للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر الهلال الأحمر المصري

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك عبر تقنية زووم في الاجتماع السنوي الرابع لجمعية "روتا" الكندية تحت عنوان من "الجذور إلى المرتفعات".. التي تستهدف تنمية النشء والشباب وتوفير الخدمات الأساسية للأسر بالمناطق الحضرية الفقيرة.

- د. عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان يستعرض تقريرًا عن نتائج حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية، ويعلن انخفاض نسبة التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية من 12% في 2017 إلى 0.2% في 2023.

- مديريات التضامن الاجتماعي تتعاون مع مديريات الأوقاف في توزيع 10 طن من اللحوم للأسر الأولى بالرعاية.

الأربعاء 15 نوفمبر :

- القباج تفتتح ورشة العمل الحكومية حول أفضل ممارسات إعادة إدماج العائدين من الخارج، بالشراكة مع وزارة الخارجية واللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتحاد الأوروبي.

- صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" ينفذ ورش عمل تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية بالمنيا، لتأهيلهم للعمل والإنتاج عبر فصول المدارس الحقلية الزراعية.

- لجنة قانون الطفل الجديد برئاسة محمد عمر القمارى المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي تعقد اجتماعها لاستعراض مقترح حماية الأطفال عبر الإنترنت بحضور ممثلين من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والوزارات المعنية.

- صرف معاشات برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، بعد ضم جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبعد الزيادة التي أقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تصل إلى 40% في عام 2023.

- حملة "هنوصلك" لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة تستكمل فعالياتها بمحافظات الجمهورية بتواجد 155 مكتب تأهيل متنقل واستهداف 291 قرية على مستوى 23 محافظة.

الخميس 16 نوفمبر:

- القباج وأبو غزالة يدشنان قافلة المساعدات الإنسانية المقدمة من مجلسي وزراء الصحة والشئون الاجتماعية العرب والتي تصل إلى 65 شاحنة يتم توجيهها إلى قطاع غزة عبر الهلال الأحمر المصري.

- وزارة التضامن الاجتماعي تختتم النسخة الثانية من دوري أبناء مصر لكرة القدم لدور الرعاية بمشاركة أكثر من 5 آلاف لاعب من 22 محافظة وبحضور نجوم الكرة المصرية السابقين.

- بتوجيهات من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لجنة صندوق قادرون باختلاف تعقد اجتماعها الأول لاعداد مشروعات اللوائح الداخلية للصندوق.

- في إطار جهود الوزارة لتأهيل سكان المناطق المطورة، برنامج "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" يطلق قافلة تنموية جديدة بمنطقة أهالينا ١ و٢، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري وبنك ناصر الاجتماعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والشركاء من الجمعيات الأهلية

- للعام الثاني على التوالي، افتتاح فاعليات معرض ديارنا بنادي الصيد المصري بمشاركة 65 عارضاً بمنتجات الخيامية والأشغال اليدوية والسجاد والمفروشات ومنتجات سيناء في الفترة من 16- 30 نوفمبر الجاري

- بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، انطلاق فاعليات الورشة التدريبية “أدوات متابعة نمو وتطور الأطفال من الولادة لسن ٥ سنين” في اطار الاكتشاف والتدخل المبكر للإعاقة

- استمرار فعاليات حملة وزارة التضامن الاجتماعي "النظافة صحة وسلامة.. احمي نفسك وأسرتك".. من خلال 13,500 رائدة مجتمعية تقمن بتنفيذ ندوات توعوية بقرى حياة كريمة.

- في إطار الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي والجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم في تنفيذ حملة "رحلة الألف كيلومتر تبدأ بخطوة"، الرائدات الاجتماعيات ينفذن 1,263 ندوة حول الكشف المبكر على سرطان الثدي وعنق الرحم ومتابعة الصحة الإنجابية للمرأة.