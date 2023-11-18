نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماة الوطن: تسخير كافة الإمكانيات لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد النائب أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن الحزب قرر عدم الدفع بمرشح في السابق الرئاسي ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة إيمانا من الحزب بضرورة استكمال مسيرة البناء والتنمية وإنجازات الجمهورية الجديدة.

وأضاف النائب أيمن عبد المحسن، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك تعليمات من قيادات الحزب على كافة المستويات بتسخير كافة الامكانيات مقرات الحزب المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

تابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، لدينا قناعة بأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني، وهناك تكليفات لكافة أمانات الحزب على مستوى الجمهورية بتنظيم ندوات توعوية للحث على المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية.