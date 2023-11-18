نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفكر سياسي: مصر ملتزمة دائما بدعم القضية الفلسطينية والدفاع عنها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور جمال أسعد، المفكر السياسي، إن مصر على مر التاريخ تقتسم اللقمة مع الآخر المحتاج وهذا قدرها دائما، وقدمنا الكثير للقضية الفلسطينية رغم ظروفنا الاقتصادية، والمساعدات الإنسانية التي قدمتها مصر للأشقاء في غزة هي جزء من بحر كبير في دور مصر تجاه فلسطين التي نعتبرها شريكة لنا في الأمن القومي.

وأضاف الدكتور جمال أسعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، قدمنا للقضية الفلسطينية الدم الغالي، واستطاعت مصر أن تجهض مؤامرات ومخططات كثيرة كانت تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وبدأ دور مصر الفعال في الدفاع عن فلسطين ضد العدوان الإسرائيلي بقمة مصر للسلام.

تابع المفكر السياسي، مصر ملتزمة دائما بدعم القضية الفلسطينية والدفاع عنها والتاريخ شاهد على ذلك، موضحا أن المقاومة الفلسطينية أوقعت بالاحتلال هزيمة تاريخية في 7 أكتوبر، لافتا إلى أن العالم يكيل بـ 100 مكيال لما يحدث في المنطقة والحرب على غزة كشفت المجتمع الدولي على حقيقته.