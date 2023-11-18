رئيس الوزراء يعطى إشارة البدء لإطلاق قافلة مساعدات صندوق تحيا مصر إلى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 نوفمبر 2023 10:34 صباحاً - أعطى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إشارة البدء لإطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة لصندوق تحيا مصر إلى غزة، وذلك بحضور اللواء أحمد علي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد عبد الغفّار وزير الصحة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والشخصيات العامة ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني في مصر.

وأطلق صندوق تحيا مصر قافلة شاحنات تحت شعار "نشارك من أجل الإنسانية" تتضمن ما يقرب من 199 شاحنة "تريلا "محملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارة إسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للأكل بدون طهي "المعلبات" والمياه المعدنية والألبان والعصائر والملابس والبطاطين والسجاد والأغطية والمنظفات والمطهرات، والمولدات الكهربائية وكشافات الإضاءة وأدوية الأطفال والرضع، وألبان وغذاء الأطفال، وحفاضات من مختلف القياسات، والأدوية المهمة أثناء الحمل والفوط الصحية للنساء، وحفاضات كبار السن وأدوات العناية الشخصية لإغاثة أهل غزة.