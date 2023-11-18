لحصاد الاسبوعي لأنشطة وزارة البيئة خلال الفترة من ١١ إلى ١٨ نوفمبر...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 نوفمبر 2023 03:31 مساءً - تستعرض وزارة البيئة في الحصاد الاسبوعي أبرز أنشطة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وقطاعات الوزارة المختلفة خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ١١ إلى ١٨ نوفمبر الجاري وتشمل:

- المشاركة في النموذج الدولي لمحاكاة قمة المناخ COP28 الذى تنظمه الجامعة البريطانية بالقاهرة فى نسخته الثانية.

- انعقاد الإجتماع ال ٤٥ للجنة العليا للقيد والاعتماد وأمانتها الفنية للاستشاريين و الأخصائيين البيئيين.

- استكمال سلسلة اللقاءات والاجتماعات الدورية لمتابعة أعمال تنفيذ مشروعات إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون.

- بحث آليات تنفيذ مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان.

- جولة تفقدية لمصنع انتاج الاسمدة العضوية من مخلفات الدباغة والصناعات الجلدية بمنطقة الروبيكى استمرارا لدعم الاستثمار البيئى والمناخى.

- مناقشة مستجدات مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى والموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات الصلبة بالعاصمة.

- المشاركة فى فعاليات الجلسة الإفتتاحية لإنطلاق (قمة مصر الأولي للحد من المخاطر) فى نسختها الأولى والتى تأتى تحت شعار (نحو التغيير الفعال) .

- اجراء مقابلات شخصية لمتقدمى شغل وظيفة مراقب بيئى بالمحميات الطبيعية.

- بحث آخر مستجدات استضافة مصر لمركز التميز للتكيف والمرونة مع التغيرات المناخية" مع المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "نيباد".

- وزيرا البيئة و الموارد المائية والرى يناقشان ترتيبات المشاركة المصرية في مؤتمر COP28 ، وتعزيز القدرة على التعامل مع الحالات المناخية المتطرفة ، وتطبيق مفهوم الإقتصاد الأزرق في مصر.

الأحد الموافق ١٢نوفمبر الجاري:

" وزيرة البيئة تشارك فى النموذج الدولي لمحاكاة قمة المناخ COP28 الذى تنظمه الجامعة البريطانية بالقاهرة فى نسخته الثانية "

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة. تشارك فى حفل ختام النسخة الثانية من النموذج الدولي لمحاكاة قمة المناخ COP28 Simulation Model، والذي تنظمه الجامعة البريطانية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة زايد بالإمارات، وتحت رعاية الرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 ، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الشباب والرياضة، والسفارة البريطانية في مصر، و الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ لمؤتمر cop27، وذلك بحرم الجامعة بمدينة الشروق ، حيث أكدت وزيرة البيئة على السعى لمواصلة الزخم الإيجابي الناجم عن مؤتمر المناخ COP27 والبناء على نتائجه فى مؤتمر COP28، موضحة ان المؤتمر يعد فرصة عظيمة للشباب ؛ للتفكير ومناقشة التحديات التي يواجهها القادة بشأن هذه القضية العالمية للتغيرات المناخية، مُعربةً عن سعادتها بالمشاركة فى هذا الحدث الهام قبل انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في دبي،مُقدمة الشكر للطلاب المشاركين فى هذا الحدث، لافتةً إلى اهمية ما يقدمونه من أفكار تساهم فى دعم العمل المناخى وتعمل على إيجاد حلول لهذه القضية العالمية .

" وزيرة البيئة تترأس الإجتماع ال ٤٥ للجنة العليا للقيد والاعتماد وأمانتها الفنية للاستشاريين و الأخصائيين البيئيي"

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، تترأس الإجتماع ال٤٥ للجنة العليا للقيد والاعتماد وأمانتها الفنية للسادة الاستشاريين و الأخصائيين البيئيين ، حيث ناقشت اللجنه الطلبات الواردة للجنة البالغ عددها ١٠٢ طلب ما بين طلبات استشاريين وأخصاىيين ومكاتب إستشارية ( بيوت خبرة ) تم دراستهم والموافقة على عدد ٧٦ طلب منهم ، فى كافة مجموعات العمل والتى تضمنت ( القياسات البيئية والرصد البيئي ،مجموعة عمل تقييم الأثر البيئي والمخاطر اليومية والمكاتب الإستشارية ، مجموعة عمل إعداد خطط الالتزام البيئى وتطبيق نظم الادارة البيئية، مجموعة عمل اقتصاديات البيئة ،دراسة التنوع البيولوجى - إدارة المشروعات الإنتاجية والخدمية والأنشطة الاقتصادية بالمحميات الطبيعية ،مجموعة عمل إدارة المخلفات الصلبة والخطرة).واقترح بعض أعضاء اللجنة تنفيذ دورات تدربيبة للسادة المتقدمين الذين ينقصهم الخبرة والمعلومات التخصصية فى المجال المقدم عليه الطلب على أن تتولى إحدى الجامعات تنفيذ تلك الدوارات بهدف رفع قدرات المتقدم .

الأثنين الموافق ١٣ نوفمبر الجاري:

" وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم يتابعان أعمال تنفيذ مشروعات إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون"

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تعقد إجتماعًا عبر خاصية فيديو كونفرانس مع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، فى إطار سلسلة اللقاءات والاجتماعات الدورية للجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزيرة البيئة، وتنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لمتابعة تنفيذ مشروعات إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون، حيث تناول الإجتماع آخر تطورات تنفيذ ما تم من مشروعات لإعادة التوازن وإحياء البحيرة مع تطويرها وذلك من خلال إجراءات إقامة المصنع الجديد للشركة المصرية لاستخراج الأملاح والمعادن "إميسال" شمال البحيرة، بالإضافة إلى بحث الإجراءات الخاصة بتوصيل المرافق، وايضا بحث خطط الاستزراع السمكي داخل البحيرة، واستعراض آخر إجراءات ما تم بمحطة معالجة مياه الصرف الصناعي والصحي بكوم أوشيم، وحل مشكلة الصرف الصحي على البحيرة،كما تم التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لعمل عملية تطوير وتطهير لمصرف البطس واستكمال أعمال التطهير لشواطئ البحبرة، كما سيتم العمل على تكريك وتعميق بحيرة قارون فى بعض الأماكن التي تتراكم بها الرواسب الطينية، مع إمكانية إنزال بعض أصناف الأسماك كتجربة أولى، مع وجود ضوابط وتشديد الرقابة علي الصيد المخالف والجائر في الأربعة أشهر الأولى.

" وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم يعقدان اجتماعا موسعا لبحث آليات تنفيذ مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان"

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة و الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم يعقدان اجتماعا موسعاً لبحث آليات تنفيذ مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان، و ذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس و بحضور وفد مؤسسة four paws international، وشركة «Icon» للتصميمات الإنشائية، وكذلك منسق مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان. حيث تم استعراض فكرة مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية، و الذي سيقام على مساحة ٢٠٠٠ فدان بمحمية وادي الريان، كذلك التصميم الأولي للمشروع و أهدافه ومراحلة بالإضافة الي القيام بإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع، و دراسة تحقيق التوازن المائي ببحيرة قارون بالإضافة الي توفير المشروع تجربة سياحية ترفيهية متكاملة للزوار تتضمن أنشطة سياحية رائدة كالبالون الذي يوفر فرصة للزوار لمشاهدة المحمية و الحيوانات بالإضافة إلى مراكز للزوار ونزل بييئة علاوة علي دور المشروع في اعادة إحياء الحياة البرية و النباتية بالمنطقة ليكون المشروع صورة بيئية اقتصادية ثقافية متكاملة. كما تضمن الاجتماع عرض فيديو عن المشروع ومراحله المختلفة و اعتماده علي الطاقة الصديقة للبيئة ممثلة في الطاقة الشمسية و طاقة الرياح ودوره في تنمية محميات الفيوم و الحفاظ علي الحياة البرية والتنوع البيولوجي .

" وزيرة البيئة بجولة تفقدية لمصنع انتاج الاسمدة العضوية من مخلفات الدباغة والصناعات الجلدية بمنطقة الروبيكى استمرارا لدعم الاستثمار البيئى والمناخى.

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ، تقوم بجولة تفقدية لمصنع انتاج الاسمدة العضوية من مخلفات الدباغة والصناعات الجلدية بمنطقة الروبيكى ، وذلك فى اطار توجيهات القيادة السياسية نحو انشاء مجمع متكامل بمنطقة الروبيكى يتضمن صناعة دباغة الجلود واعادة تدوير مخلفاتها وانتاج الاسمدة العضوية والجيلاتين ( الطبى، والغذائى والصناعى ) على مساحة 210 الف متر مربع، وطبقًا لأعلى المعايير التكنولوجية المعمول بها عالميًا، وتوفير كافة الآلات الحديثة والتقنيات الصناعية اللازمة في هذا الإطار، سواء لدباغة الجلود، أو تدوير مخلفاتها لتصنيع الأسمدة، على نحو يؤهل مصر للانفراد في المنطقة بامتلاك القدرة التكنولوجية وتوطين صناعة دباغة الجلود، ويعد مصنع انتاج الاسمدة العضوية من مخلفات الدباغة والصناعات الجلدية بمنطقة الروبيكى، هو الاول من نوعه بجمهورية مصر العربية والشرق الاوسط والثالث على مستوى العالم من حيث الحجم والتكنولوجيا الصناعية المتطورة، وكذلك إعادة تدوير مخلفات الجلود وتحويلها إلى أسمدة عضوية ومنتجات صديقة للبيئة،وبالشراكة مع شركة إيلسا الايطالية أكبر الشركات المنتجة للاسمدة العضوية حول العالم.

الثلاثاء الموافق ١٤ نوفمبر الجاري:

" وزيرا البيئة و التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يستعرضون مستجدات مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى والموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات الصلبة بالعاصمة"

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، يعقدان اجتماعين بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ورئيس هيئة النقل بالقاهرة، تم استعراض مستجدات مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى ( القاهرة - الجيزة - القليوبية ) ، حيث تم الإشارة إلي التعاقد مع تحالف استشاري دولي فرنسي مصري ، لإعداد الدراسات الاستشارية واعداد مستندات الطرح الخاصة بمواصفات الاتوبيسات الكهربائية وتطوير الجراجات توافقا مع الجدول الزمني للمشروع ، حيث قام الفريق الاستشاري بتقديم دراسة متعددة المعايير لاختيار الجراجات التي سيتم تنفيذ المشروع بها وذلك من خلال التعاون مع هيئة النقل العام بالقاهرة وفريق جهاز شئون البيئة ووحدة إدارة المشروع ، وتم إجراء تحليل متعدد المعايير لجميع العناصر والمحددات والمسارات لكافه جراجات الهيئة ، وتم التركيز على كافه الجوانب الفنية والاجتماعية والبيئية ، مما يوفر تحليل فنى و علمى دقيق وموضوعي لاختيار افضل الجراجات ، وأسفرت مراحل الدراسة عن اختيار 9 جراجات مقترحة لتكون مستودع للحافلات الكهربائية ، ومن خلال الزيارات الميدانية ودراسة وتحليل كافة الجوانب الفنية والتشغيلية والبيئية والاجتماعية والاستدامة ، تم اختيار أفضل الجراجات لتكون جراجاً مطوراً بصورة متكاملة للحافلات الكهربائية ومنها البساتين و الأميرية و المطرية، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على استمرار بحث التطوير الكامل لجراجين منهما بعد الانتهاء من المراجعة الأخيرة لعدد من الاشتراطات الخاصة بهذا الشأن بما يحقق أقصي استفادة من المشروع وأعمال التطوير ، وسيحقق المشروع التجريبي لدعم تجربة الاتوبيسات الكهربائية في القطاع العام سيحقق خفض مقداره 23 % من الملوثات وانبعاثات غازات الاحتباس في المسارات المختارة للأتوبيسات الكهربائية. كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة بالعاصمة ومتابعة عقود عمل شركتى «ارتقاء» الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات، و«انفيروماستر»، للخدمات البيئة وتدوير المخلفات المكلفتين للقيام بخدمات الجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع والمرافق العامة في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة .

" وزيرة البيئة تشارك فى فعاليات الجلسة الإفتتاحية لإنطلاق (قمة مصر الأولي للحد من المخاطر) فى نسختها الأولى والتى تأتى تحت شعار (نحو التغيير الفعال) "

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، تشارك فى الجلسة الإفتتاحية لإنطلاق فعاليات (قمة مصر الأولي للحد من المخاطر) والتى تأتى تحت شعار (نحو التغيير الفعال) بنسختها الأولى بالقاهرة، وذلك تحت رعاية وزارتي البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص سواء في مصر أو المنطقة العربية في كافة المجالات لتعزيز استراتيجيات ومبادئ الحد من المخاطر التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتسليط الضوء على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إقامة مشروعات خضراء تسهم في التنمية الاقتصادية وتحافظ على البيئة وتنشر فكر وثقافة الحد من المخاطر على المجتمع. وقد استعرضت وزيرة البيئة جهود الدولة المصرية في الحد من المخاطر حيث قامت بإنشاء الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية، مشيرة الى السعى لتفعيل صندوق الخسائر والأضرار ووضع هدف عالمى للتكيف لتقليل مخاطر التغيرات المناخية. كما تطرقت الوزيرة إلى جهود وزارة البيئة للحد من المخلفات الخطرة ( الطبية- والإلكترونية)، وكيفية إدارة أزمة كوفيد ١٩.

الأربعاء الموافق ١٥ نوفمبر الجاري:

"وزيرة البيئة تجرى عدداً من المقابلات الشخصية لمتقدمى شغل وظيفة مراقب بيئى بالمحميات الطبيعية"

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، تجرى عدد من المقابلات الشخصية لمتقدمى شغل وظيفة مراقب بيئى بالمحميات الطبيعية المنتشرة بأرجاء الجمهورية من المستوفين لشروط شغل الوظيفة البالغ عددهم 53 متقدم، التى أعلنت عنها الوزارة سبتمبر الماضى، وذلك للتعرف على مدى جدراتهم ومهاراتهم فى القيام بتلك الوظيفة، ومدى الوعى بمجال العمل والتعليم ومهارات الإتصال ،و الثقة بالنفس ، والحماس ، والخبرات العلمية فى هذا المجال .

" وزيرة البيئة تبحث مع المديرة التنفيذية للنيباد آخر مستجدات استضافة مصر لمركز التميز للتكيف والمرونة مع التغيرات المناخية"

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، تلتقى مع السيدة ناردوس بيكيلي توماس المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "نيباد" والوفد المرافق لها، وذلك لمناقشة آخر مستجدات الاعداد لتوقيع اتفاقية استضافة مصر لمركز التميز للتكيف والمرونة مع التغيرات المناخية. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية مركز التميز للتكيف والمرونة لمصر والقارة،حيث يعد التكيف أولوية قصوي لها، خاصة مع سعي مصر الدائم لاتخاذ خطوات حقيقية في هذا المجال منذ اتفاق باريس في ٢٠١٥، حيث عملت مع الأشقاء الأفارقة لتحديد احتياجات ومتطلبات القارة، خاصة في ظل رئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية لتغير المناخ، ورئاسة مصر لمجلس وزراء البيئة الأفارقة " امسن"، مما أثمر عن تقديم مبادرتين هامتين تعبران عن القارة وتظهرها بصوت واحد، وهما المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة والمبادرة الأفريقية للتكيف.ولفتت وزيرة البيئة لأهمية اعلان مركز التكيف والمرونة لتغير المناخ القارة، خاصة في ظل التطلع للوصول لهدف عالمي للتكيف خلال مؤتمر المناخ القادم، والذي يساعد على تحديد هدف واضح للتكيف كمي وقابل للقياس، بما يساهم في تحقيق مزيد من التقدم في إجراءات التكيف على أرض الواقع، موضحة أن توقيع الاتفاقية الخاصة بالمركز خلال مؤتمر المناخ COP28، أمر مهم لتقديم مخرج تنفيذي للقارة الأفريقية خلاله.

السبت الموافق ١٨ نوفمبر الجاري:

" وزيرا البيئة و الموارد المائية والري يناقشان ترتيبات المشاركة المصرية في مؤتمر COP28 ، وتعزيز القدرة على التعامل مع الحالات المناخية المتطرفة ، وتطبيق مفهوم الإقتصاد الأزرق في مصر"

- الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى يعقد إجتماعاً مع السيدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمناقشة الترتيبات الجارية للمشاركة المصرية المرتقبة في فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP28 ، وسُبل تعزيز قدرة الدولة المصرية على التعامل مع الحالات المناخية المتطرفة ، والتعامل الفعال مع تأثير تغير المناخ على المناطق الساحلية ، وجهود تطبيق مفهوم الإقتصاد الأزرق في مصر .وقد أشارت وزيرة البيئة لما يمكن أن تقدمه وزارة البيئة من دعم للمصانع لإعادة تدوير المياه في دائرة مغلقة للحد من إستهلاك المياه وتقليل الآثار البيئية، وإمكانية تكرار نجاح تجربة التعاون مع شركات تكرير البترول في خليج السويس لتوفيق أوضاعها ، بالتعاون لتقديم المساعدة لشركات السكر على إعداد خطط الاصحاح البيئي بها .كما أشارت الى التعاون المستمر بين الوزارتين في ملف تغير المناخ، واستكمال هذا التعاون في البناء على الجهود والمخرجات السابقة في هذا الملف، ومنها الخريطة التفاعلية لآثار تغير المناخ حتى ٢١٠٠،وناقشت وزيرة البيئة آخر مستجدات آلية التعامل مع تهذيب الساحل الشمالي، حيث تم اعتماد المعايير الخاصة بها من قبل اللجنة العليا للتراخيص ،ولفتت إلى التعاون في اعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق لتسليط الضوء علي الفرص الواعدة في مصر ومنها الملاحة النهرية والسياحة البحرية، وناقشت الإجراءات الخاصة بمشاركة وزارة الرى فى الجناح المصري بمؤتمر المناخ COP28 بعدد من الفعاليات التي تعرض جهود مصر في مواجهة آثار تغير المناخ في مجال الموارد المائية، ومنها التقدم في مبادرة "AWARe" المعنية بالمياه والتى تم اطلاقها خلال مؤتمر COP27 ، وطرح المبادرات الأخرى لاستكمال العمل عليها ومنها مبادرة ENACT "الحلول القائمة على الطبيعة"، حيث تم اقامة سكرتارية فنية لها ، ووقع عليها عدد ٢٠ دولة ، وتم حشد تمويل لها من ألمانيا وامريكا. كما أشار الدكتور هانى سويلم الى ضرورة التكيف مع اثار تغيير المناخ مثل أعمال الحماية من أخطار السيول وأعمال حماية الشواطئ ، مع التوسع في المشروعات التي تعتمد على المواد الصديقة للبيئة مثل مشروع "تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل" المنفذ في خمس محافظات ساحلية بأطوال إجمالية تصل إلى حوالى ٦٩ كيلومتر ، وإقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية.