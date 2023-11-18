فابريزيو رومانو: محمد صلاح لن يرحل عن ليفربول للدوري السعودي فى يناير

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 نوفمبر 2023 03:32 مساءً - كشف الصحفي الشهير فابريزيو رومانو موقف النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، من الرحيل لأحد أندية الدوري السعودي للمحترفين خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان اتحاد جدة قد حاول بشتي الطرق الحصول على خدمات محمد صلاح، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، ولكن تمسك ليفربول ببقاء النجم المصري، ورفض جميع الإغراءات المالية.

وأكد رومانو، فى حديثه عبر بودكاست خلال الساعات الماضية، أن النجم المصري محمد صلاح قرر البقاء مع الريدز حتى نهاية الموسم الحالي على الأقل، وليس لديه نية فى ترك النادي، من أجل المنافسة مع الفريق على جميع الألقاب المتاحة.

وكشف أن ليفربول لن يعرقل سعى محمد صلاح إذا قرر الرحيل، لكنهم يحترمون تمسكه بالنادي، ولن يوافق الريدز على أى عرض مقدم لضمه فى الميركاتو الشتوي.

وساهم محمد صلاح فى تسجيل 16 هدفا مع ليفربول خلال 17 مباراة خلال الموسم الجارى فى مختلف المسابقات، سجل 12 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وتألق محمد صلاح فى مواجهة منتخبنا الوطني الأخيرة، ونجح فى هز شباك منتخب جيبوتي، بأربعة أهداف "سوبر هاتريك"، ضمن منافسات الجولة الأولي من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.