محافظ شمال سيناء يستقبل رئيسة المفوضية الأوروبية بالعريش (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 نوفمبر 2023 03:32 مساءً - استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، فور وصولها إلى مطار العريش الدولي قادمة من القاهرة.

واستعرض المحافظ الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية، والمتعلقة باستقبال المساعدات الخاصة بقطاع غزة وتخزينها في مخازن مؤمنة في مدينة العريش وإعادة شحنها وإدخالها قطاع غزة عبر معبر رفح البري بشمال سيناء.

وتقوم رئيسة المفوضية الأوروبية اليوم بجولة في محافظة شمال سيناء تفقد خلالها معبر رفح البري ومخازن المساعدات وزيارة الجرحى الفلسطينيين في مستشفيات المحافظة.

وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بدور مصر في توفير وتسهيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.