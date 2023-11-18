مصر للطيران تجتاز تقييم المخاطر بجميع أنشطة الشركة بالتعاون مع GHS الأمريكية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 نوفمبر 2023 04:29 مساءً - نجحت شركة مصر للطيران في اجتياز تفتيش تقييم مخاطر السلامة الذي أجرته شركة GHS الأمريكية من خلال المراجعة، التي تمت على جميع الأنشطة المرتبطة بالتأمين والسلامة وخدمة الطائرات التي تجريها الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها.

الالتزام باتباع معايير السلامة الدولية في كافة مجالات صناعة النقل الجوي

وجاء ذلك في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني بالالتزام باتباع كافة معايير السلامة الدولية في كافة مجالات صناعة النقل الجوي.

ومن جانبها، أكدت شركة GHS أن شركة مصر للطيران تنفذ جميع الأنشطة وفقًا للوائح وتشريعات السلامة المعمول بها من سلطة الطيران المدني المصري وتتفق مع أفضل ممارسات صناعة النقل الجوي.

كما هنأ المهندس يحي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران جميع العاملين بالشركة على اجتياز التقييم، وأكد أن جميع شركات مصر للطيران تحرص على إتباع كافة المعايير والمقاييس الدولية.

كما قدم الطيار أحمد رجب رئيس قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران الشكر لفريق العمل الذي شارك فى تقييم المخاطر، مضيفا أن مصر للطيران تعمل على تنفيذ إجراءات التشغيل القياسية من خلال أفضل الممارسات في مجال صناعة النقل الجوي.

جدير بالذكر أن هذا التقييم شمل تقييم نظام الإدارة بالشركة والعمليات المرتبطة بالطيران، ونظام إدارة الجودة ونظام إدارة السلامة والبرنامج الأمني لشركة مصر للطيران وتحليل البيانات الخاصة بالطيران والرحلات وعمليات الخدمة الأرضية للطائرات وعمليات الشحن الجوي ونظام التدريب لجميع العاملين بكافة الأنشطة، وذلك من أجل ضمان تلك الأنظمة يتم تنفيذها من خلال نظام إداري متكامل للعمل على إدارة مخاطر التشغيل المحتملة وصولا إلى أقل مستوى من تلك المخاطر.