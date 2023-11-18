رئيسة المفوضية الأوروبية تؤكد: نتفق مع مصر على مبدأ عدم تهجير الفلسطينيين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 نوفمبر 2023 04:30 مساءً - أكدت أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أنها بحثت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الأزمة الإنسانية المستمرة، مقدمة الشكر لمصر على دورها في توفير وتسهيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، مشددة على اتفاقها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مبدأ عدم التهجير القسري للفلسطينيين.

وكتبت أورسولا، عبر حسابها على منصة X: "بحثت مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة وشكرت مصر على دورها الرئيسي في توفير وتسهيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين المستضعفين".

وأضافت: "نحن متفقون على مبدأ عدم التهجير القسري للفلسطينيين، وعلى أفق سياسي يقوم على حل الدولتين".

وسبق وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إنها ناقشت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي كيفية العمل لتهدئة الوضع في قطاع غزة، متابعة: "مصر حليف لنا في هذا الوضع".

وأضافت خلال مؤتمر صحفي من العريش عرضته قناة "إكسترا نيوز": "غدا سوف أكون في الأردن والاجتماع مع الملك عبد الله الثاني والأردن لها دور مهم لتهدئة هذا النزاع، بالإضافة إلى باقي المنظمات التي تنخرط في هذا العمل الإنساني والمضي قدما في حل السلام".

وتابعت: "مهم أن نفكر في الغد وأن نوفر حياة آمنة للشعب الإسرائيلي والشعب الفلسطيني والحل هو حل الدولتين.. وأوروبا على دعم التفاوض بمجرد أن يحين الوقت ونحن على تعاون وثيق مع الحلفاء وكافة الأطراف".