رئيسة المفوضية الأوروبية: مصر تقوم بدور مهم فى إرسال المساعدات إلى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 نوفمبر 2023 04:30 مساءً - أشادت "أورسولا فون ديرلاين" رئيسة المفوضية الأوروبية بالدور المصري المهم لإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، متابعة: "نشكر مصر على استقبال المصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي من العريش عرضته قناة "القاهرة الإخبارية": "نطالب بوقف التصعيد في قطاع غزة ومصر شريك رئيسي في تلك الجهود"، موضحة أنه تم تجميع 50 طنا من المساعدات للجانب الفلسطيني ولابد من زيادة حجم المساعدات إلى قطاع غزة.