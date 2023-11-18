نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدارة الصف التعليمية بالجيزة تكرم 48 طالبا من الأوائل وحفظة القرآن الكريم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت إدارة الصف التعليمية بجنوب محافظة الجيزة، بقيادة ياسر سيف النصر عكاشة مدير عام الإدارة، حفلا لتكريم 48 طالبا وطالبة من الأوائل والمتفوقين وحفظة القرآن الكريم بمدرسة نزلة سلام الإعدادية، تحت إشراف عبدالرحمن عبدالعزيز مدير المدرسة، وذلك وفقا لتوجيهات وتعليمات أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

حضر الحفل الذي أقيم بمدرسة نزلة سلام الإعدادية كلا من ياسر عكاشة مدير عام إدارة الصف التعليمية، محمود هاشم مدير الخدمات التربوية بالإدارة، خالد عناني نقيب معلمي مركز الصف، محمد سيد إدارة الأمن، عبدالرحمن عبدالعزيز مدير عام مدرسة نزلة سلام، شاهيناز سالم، موجه أول التربية الاجتماعية، شمس سلام رئيس مجلس الأمناء بالمدرسة، الإعلامي وليد سلام، الشيخ رضا سلام شيخ القرية الرسمي، نادر عطية عضو مجلس الأمناء بالمدرسة، رحاب شعراوي وكيل المدرسة، وجميع معلمي المدرسة.

وقد بدأ الحفل بقراءة القرآن الكريم، ثم تلاه فقرات شعرية وإنشادية عن فلسطين وأهمية التعليم والعلم قدمها طلاب وطالبات المدرسة لفت انتباه الحضور.

ورحب عبدالرحمن عبدالعزيز، مدير مدرسة نزلة سلام، بالحضور وسعادته بحضورهم لتكريم أبنائهم الطالبات والطلاب المتفوقين وحفظة القرآن الكريم.

وأثنى ياسر عكاشة، مدير عام الادارة، على مدير مدرسة نزلة سلام الإعدادية ومعلميها، مؤكدا أنه سعيد بحضوره الحفل وتكريم أبنائه الطلاب المتفوقين وحفظة القرآن الكريم، مشيدا بجهود مدير المدرسة ومعلميها وعدم تلقيه منذ توليه منصب مدير الإدارة أي شكوى عن مدرسة نزلة سلام الإعدادية، موضحا أن هذا يدل علي التعاون بين معلميها ومديرها في ادارة انجاح العملية التعليمية والعمل الجاد والدؤوب بالمدرسة.

وطالب عكاشة، معلمي المدرسة، وأهل قرية نزلة سلام والجزيرة الشقراء، بالمشاركة في العملية الانتخابية بالاستحقاق الرئاسي القادم والإدلاء بأصواتهم للرئيس عبدالفتاح السيسي ليكمل مسيرة الإنجازات وبناء الجمهورية الجديدة.

ثم قام الحضور بتكريم الطلاب والطالبات الأوائل وحفظة القرآن الكريم، وتسليمهم دروع خشبية محفور عليها أسمائهم ومصحف شريف للطلاب المسلمين، والكتاب المقدس للطلاب المسيحيين المتفوقين، ثم قاموا بأخذ صور تذكارية جماعية مع الطلاب المكرمين.

IMG-20231118-WA0013

IMG-20231118-WA0012

IMG-20231118-WA0015

IMG-20231118-WA0014

IMG-20231118-WA0016

IMG-20231118-WA0017

IMG-20231118-WA0019

IMG-20231118-WA0018

IMG-20231118-WA0010