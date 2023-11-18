نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة توفر فرص عمل بمرتبات مجزية.. تعرف على الشروط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، عن توافر فرص عمل بإحدى الشركات الخاصة.

وأوضح جهاز رعاية وتشغيل الشباب، أن الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

-سائق (لا يشترط سن / يوجد رخصة درجة أولى وثانية).



-ميكانيكي (لا يشترط سن / مواعيد العمل من 8ص إلى 7م).

-مساعد ميكانيكي (مواعيد العمل من 8ص إلى 7م).

-عامل غسيل سيارات (مواعيد العمل من 8ص إلى 7م).

وأشار جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، إلى أن على الراغبين في التقدم للوظائف المطلوبة، الحضور لمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميًا من الأحد وحتى الخميس، وذلك من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا، وللاستفسار يمكن التواصل عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 - 35711198".