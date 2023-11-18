نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنظيم ورش توعوية للوافدات الأفارقة بمركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة - الإدارة العامة لتمكين الشباب سلسلة من الفاعليات والورش لجلسات توعية ضد العنف، دعم نفسي وصحه انجابيه للوافدات السودانيات والأفارقة بمركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد التابع لإدارة شباب 6 أكتوبر والشيخ زايد.

يأتي ذلك فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة- الإدارة المركزية لتمكين الشباب وصندوق الأمم المتحدة UNFPA، حيث فى ظل الظروف التى يتعرض لها الأخوة الأشقاء من السودان يحتاجون إلى مثل هذه الجلسات كدعما نفسيا فى ظروف قاسية ودعمهم وتقويتهم ومحاولة فهم مشاعرهم وأفكارهم.

الجدير بالذكر ان الجلسات تستمر بدءًا من يوم 18 يوليو 2023 وحتى 24 ديسمبر 2023 م

وينفذ منها في مركز الشيخ زايد للتنمية الشبابية عدد خمس ورش خلال أيام الأسبوع، حتى يتم تقديم الدعم الكافي لهم في صورة جلسات بعدة أنشطة مختلفة لعدد 100 من الوافدات الجدد.

ويأتي ذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة دكتور اشرف صبحى وتوجيهات دكتور احمد عبد الوكيل وكيل الوزارة ومدير المديرية، إشراف عادل فهمى وكيل المديرية للشباب، الدكتورة شيماء سمير مديرة الإدارة العامة لتمكين الشباب، إيمان ماهر مسئول المساحة الآمنة بمركز الشيخ زايد للتنمية الشبابية.

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