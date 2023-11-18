الرئيس السيسى يستقبل سيباستيان لوكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 نوفمبر 2023 05:32 مساءً -

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "سيباستيان لوكورنو" وزير القوات المسلحة الفرنسي، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء جاء في إطار حرص الجانب الفرنسي على إطلاع الرئيس السيسى على نتائج جولته الإقليمية خلال الأيام الماضية، في ضوء المساعي الدولية لتهدئة الأوضاع في المنطقة، واهتمام الجانب الفرنسي بالتنسيق مع مصر في هذا الصدد، اتصالاً بالعلاقات الوثيقة بين البلدين والدور المحوري لمصر، على المسارين السياسي والإنساني، لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، والتوصل لوقف لإطلاق النار وحماية المدنيين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.