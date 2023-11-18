لاعبو المؤسسات العسكرية يحجزون بطاقة التأهل لأولمبياد باريس 2024

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أحمد جودة - القاهرة - شارك لاعبان ولاعبة من أندية المؤسسات العسكرية ضمن تشكيل المنتخب المصري للقوس والسهم والمكون من 8 لاعبين ولاعبات في البطولة الإفريقية الثالثة عشر للقوس والسهم والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024، ذلك بمشاركة 96 لاعبًا ولاعبة يمثلون 20 دولة.

وحصد لاعبو ولاعبات أندية المؤسسات العسكرية على 2 ميدالية ذهبية وحجز بطاقة التأهل المباشر لأولمبياد باريس 2024.

جاء ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على استمرار دورها في تهيئة المناخ الملائم لإعداد وتأهيل كوادر رياضية من خيرة أبناء الشعب المصري بالمؤسسات العسكرية الرياضية لرفع العلم المصري عاليًا خفاقًا بمختلف المحافل الرياضية الأولمبية العالمية والدولية.

وحقق اللاعب بهاء الدين عمرو محمد، لاعب نادي المؤسسة الرياضية بالإسماعيلية الميداليه الذهبية، كما حققت اللاعبة جنى علي عبد المجيد، لاعبة نادي طلائع الجيش الميدالية الذهبية أيضًا، ليصبح عدد المتأهلين رسميًا لأولمبياد باريس 2024 من أندية المؤسسات العسكرية الرياضية 12 لاعبًا ولاعبة.

وأشادت القيادة العامة للقوات المسلحة بالإنجاز الذي حققه اللاعبون خلال البطولة، مؤكدة حرصها على تقديم أوجه الدعم لأبنائها المتميزين بالمؤسسات العسكرية الرياضية ليكونوا نماذجًا مشرفة وقدوة لأجيال قادمة من الأبطال الرياضيين والشباب الذين ترعاهم القوات المسلحة كنموذج يُحتذى به لكل شباب الوطن.