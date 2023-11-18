الرعاية الصحية: إجراء 450 ألف عملية جراحية بمنشآت التأمين الصحى الشامل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 نوفمبر 2023 06:35 مساءً - كشف الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إجراء أكثر من 450 ألف عمليات وجراحات متنوعة باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة حتى الآن ضمن مشروع التأمين الصحى الشامل .

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أنه تم استحداث العديد من الخدمات التخصصية داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة، لتوفير مزيد من الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين منذ بداية تطبيق المنظومة، وأهمها خدمات القسطرة القلبية والقسطرة المخية وجراحات الوجه والفكين والجراحات الميكروسكوبية والمناظير وغيرها من الخدمات.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، عن تقديره للمتابعة الحثيثة والدور الفعال لمجلس الوزراء، برئاسة الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، الداعم لإنجاز منظومة التأمين الصحي الشامل، لتمتد التغطية الصحية الشاملة إلى كافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2030، وذلك في ضوء تنفيذ التوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمني لإنجاز المشروع في أقل من 10 سنوات.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن التأمين الصحي الشامل هو هدية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمصريين، وأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وراء أي إنجاز يحدث على أرض مصر، ومنها إنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل نواة الإصلاح الصحي في مصر، مشيرًا إلى أن هذا المشروع أحدث طفرة نوعية في قطاع الرعاية الصحية، وتغيير واقع المصريين إلى حياة صحية أفضل وأكثر عدلًا وإنصافًا.