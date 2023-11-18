حزب "حماة الوطن" ينظم مؤتمرا جماهيريا بالغربية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي "فيديو"

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 نوفمبر 2023 06:36 مساءً -

نظم حزب "حماة الوطن" مؤتمرا جماهيريا حاشداً بمحافظة الغربية لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، بحضور الفريق جلال هريدى رئيس الحزب، وعدد من قيادات الحزب وعدد كبير من المواطنين، وشهد المؤتمر ابراز لإنجازات الدولة وايضاح ما تواجهه من تحديات، كما وجه رسائل توعوية للمواطنين بشان الاستحقاق الانتخابي واهمية المشاركة الفاعلة.

وقال اللواء أحمد العوضى، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، إن المؤتمرات تتوالى في إطار خطة الحزب لدعم الرئيس السيسى للانتخابات القادمة، ليكون مظهر المصريين حضارى ينم عن مدى وطنيتهم وحبهم لبلدهم، مشيراً إلى أن المصرى حينما يشعر بالخطر ينحاز إلى دولته وقيادته السياسية.

وأكد الدكتور أحمد الشعراوى، مساعد رئيس حزب حماة الوطن لأمانات وسط الدلتا، على أهمية المشاركة السياسية للمواطنيين، وقال: حينما تدلى بصوتك فهذا حق لك، وواجب عليك، والتخلى عنه غير مقبول باى شكل، وكلى ثقة في أن ما نقوم به من مؤتمرات سيصل إلى المواطن، وسيكون له مردود على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

من جهته اكد السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، على أن ما شاهده في المؤتمر من مشاركة جماهيرية كبيرة لديهم وعى كامل بأهمية هذا الحدث، لهو مؤشر على أن الانتخابات الرئاسية ستشهد مشاركة كبيرة من جانب المواطنين.