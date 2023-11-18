نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النقل: "السوبر جيت" تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة النقل أن شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) إحدى شركات وزارة النقل، تقدم خدمات نقل الركاب الخارجية والداخلية لمختلف المحافظات من خلال أسطول من الحافلات المتميزة كما تمتلك العديد من المحطات الذكية وأنظمة الحجز الإلكتروني.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن الشركة وخدماتها حسب بيان للوزارة، اليوم السبت.

• تقدم الشركة خدمة النقل الداخلي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحافلات ذكية صديقة للبيئة.

• يبلغ إجمالي عدد الخطوط على مستوى الجمهورية 36 خطا.

• تمتلك الشركة أسطولا متنوعا يضم أحدث وأفضل أنواع الحافلات بموديلات مختلفة، وأحجام متفاوتة تم تصميمها بصورة تضمن توفير كافة وسائل الراحة، وسبل الأمان، وتحقيق مستوى متميز من الرفاهية لعملائنا،بما يضمن سلاسة تنقلهم، وتيسير رحلاتهم.

• يتم نقل الركاب على خطوط محددة على شبكة الطرق الرئيسية وفق جداول تشغيل وتقاطر منتظمة وذلك من (الإسكندرية - الساحل الشمالي - مرسى مطروح – بورسعيد – السويس - شرم الشيخ الغردقة المنيا أسيوط قنا سوهاج الأقصر سفاجا نوبيع) وقريبا من (إسماعيلية - منصورة).

قسم السياحه بالشركة

تم التعاقد مع مجموعة من الفنادق بشرم الشيخ والغردقة وسيتم توصيل العميل إلى الفندق بالإضافة للحجز عن طريق الفندق في العودة.

رحلات العمرة

توفر الشركة لعملائها تسيير رحلات عمرة إلى الأماكن المقدسة بالمملكة العربية السعودية ب (مكة - المدينة المنورة) وحيث يشمل البرنامج:

1. الطيران: سعودي ومصر للطيران (القاهرة/ المدينة - جدة/ القاهره) و(القاهرة جدة - المدينة/ القاهرة).

2. الانتقالات الداخلية بالمملكة بأتوبيسات حديثة.

3. مزارات المدينة المنورة ومكة المكرمة

4. رسوم التأشيرة.

5. باركود وزارة السياحة.

6. توفير مشرف مرافق ذو خبرة عالية.