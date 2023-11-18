نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد: إتاحة الدفع الإلكتروني بالكروت الذكية بمكاتب حجز التذاكر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إتاحة الدفع بالكروت الذكية (كروت الائتمان – كروت الخصم المباشر ال Debit Card ) من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني (POS) لسداد قيمة التذاكر بمكاتب حجز وصرف التذاكر بإجمالي 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية بعدد 54 محطة كمرحلة أولى على أن يتم تشغيلها في بقية المحطات تباعا مما يتيح الدفع نقدا أو عن طريق الكروت الذكية.

يأتي ذلك استكمالا لعملية التحديث التي تقوم بها الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتنفيذا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بمواكبة التطور العلمي واستخدام أحدث النظم العالمية في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتيسيرا على جمهور الركاب.

وأكدت الهيئة أنه في حالة رغبة الراكب في رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقدا من خلال شبابيك الحجز بالمحطة وفقا لقواعد وتعليمات الهيئة.