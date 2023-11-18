برلماني: الضغوط المصرية نجحت في إدخال الوقود لغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 نوفمبر 2023 07:34 مساءً - أشادت الدكتورة شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب، بالجهود المصرية فى إدخال الوقود والمساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، مؤكدة أن الوضع كارثي في غزة ويحتاج إلى ضرورة إدخال الوقود بعدما أوشك الوقود هناك على النفاد، وبالتالي تعطل كل القطاعات والمستشفيات، حيث بدأت عودة الاتصالات بعد أن تم توفير كمية محدودة من الوقود.

أوضحت "نبيه"، أن الضغوط المصرية على كافة الأطراف نجحت مؤخرا في زيادة حجم المساعدات إلى قطاع غزة، كما أن الجهود المصرية نجحت في إعادة تدفق الوقود للقطاع، والاستعداد لدخول ما يقرب من 150 ألف لتر سولار من معبر رفح إلى المستشفيات بقطاع غزة، وإعادة تدفق شاحنات الوقود عبر المعبر.

وأكدت "نبيه" أن مصر لم تتخلَ يوماً عن القضية الفلسطينية، وحريصة على التواصل مع كافة الجهات الدولية من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل، وأن مصر منذ اللحظة الأولى ترفض المخططات الخاصة بتهجير الفلسطينين لما يمثله ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية، مشيرة إلى جهود الدولة المصرية في إدخال المساعدات الإنسانية هناك، وكذلك علاج المصابين في المستشفيات داخل مصر، والتي تؤكد انحياز مصر ودفاعها عن القضية الفلسطينية.