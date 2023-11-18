نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تنظم رحلة ترفيهية بالمنطقة الأثرية بسقارة لذوي الهمم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة الأطفال ذوي الإعاقة من أبناء جمعية أنقياء القلب في زيارة للمنطقة الاثرية بسقارة للتعرف على محتويات المنطقة الأثرية وقضاء يومًا ترفيهيا.

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الصادرة بشأن تعريف مختلف فئات المواطنين بالمقومات السياحية والثقافية للمحافظة وتنظيم رحلات للأطفال من ذوي الإعاقة لإدخال البهجة علي نفوسهم.

وأشارت نائب المحافظ ان الفعالية تم تنظيمها من خلال الإدارة العامة للسياحة وشملت زيارة هرم الملك زوسر المدرج الشهير والاستكشافات الأثرية الحديثة للبعثة المصرية من توابيت وقطع أثرية.

كما استمع الوفد خلال الجولة إلى شرح مفصل عن تاريخ هذه التوابيت وهوية أصحابها.

ثم اختتم الوفد جولته في ريف البدرشين للاستمتاع بأنشطة السياحة الريفية المختلفة.

وأعرب الاطفال عن انبهارهم الشديد وسعادتهم بما شاهدوه وتفاعلوا بشكل كبير مع الانشطة المختلفة بالريف المصري.

رافق نائب المحافظ ووفد الجمعية خلال الجولة عزة وهدان مدير عام الإدارة العامة للسياحة بالجيزة، ومحمود شنب رئيس مركز ومدينة البدرشين.

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