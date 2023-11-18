انطلاق فعاليات مؤتمر تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالبحر الأحمر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 نوفمبر 2023 08:31 مساءً - بدأت فعاليات دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية اليوم السبت في مدينة رأس غارب شمال حافظة البحر الأحمر، الذي ينظمه حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر بمشاركة لفيف من الأحزاب والتيارات السياسية ومختلف طوائف المجتمع وممثلي الأوقاف والأزهر والكنيسة.

آلاف الجماهير في دعم الرئيس السيسى

واحتشد الآلاف من أهالي محافظة البحر الأحمر بمدينة رأس غارب من مختلف الفئات الاجتماعية والسياسية والعاملين بالقطاع الخاص. وأعلنوا دعمهم وتأييدهم للمرشح الرئاسي الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

مؤتمر البحر الأحمر لتأييد المرشح الرئاسي

من جانبه قال عماد سيف أمين حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر فى بيان صحفي، أن المشاركين في المؤتمر من مختلف الفئات، هتفوا لدعم وتأييد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مرددين هتافات «كمل مشوارك يا ريس الشعب كله معاك، وشعب مصر كله وراك يا ريس».

مشاركة آلاف مواطنين البحر الأحمر

وأضاف أحمد الدقاق أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، أن المؤتمر شهد مشاركة الآلاف من أهالي البحر الأحمر، كأول مؤتمر شعبي ضخم يتم تنظيمه لدعم المرشح الرئاسي الرئيس عبدالفتاح السيسي في مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، لافتاً إلى أنه سيتم تدشين مؤتمرا آخر بمدينة الغردقة خلال الأيام المقبلة لدعم وتأييد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة التنمية والإنجازات.

يذكر أن ساحات والميادين الرئيسية بمدن البحر الأحمر شهدت انتشارًا للدعاية الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تطالبه باستكمال مسيرة التنمية.