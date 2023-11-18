رئيس الوزراء يتفقد الشركة العالمية للتنمية الزراعية (فارم فريتس مصر) بالعاشر من...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 نوفمبر 2023 08:31 مساءً - استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، حيث تفقد ومرافقوه الشركة العالمية للتنمية الزراعية (فارم فريتس مصر) الاماراتية.

وعقب وصوله لمقر المصنع، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من المهندس/ ياسر جودة، رئيس قطاع العمليات بمصنع "فارم فريتس"، الذي أوضح أن الشركة تقوم بالتصدير إلى 40 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا بأكثر من 250 مليون دولار سنويا، وتقوم الشركة بإنتاج البطاطس والبطاطا، ويقع المصنع على مساحة نحو 45 ألف متر مربع.

كما أوضح أن نشاط الشركة يقوم على إنتاج بطاطس نصف مقلية، بحجم تصدير يصل إلى ١١٠ آلاف طن سنويا، حيث يبلغ حجم الانتاج ١٥٠ ألف طن سنويا، ويبلغ حجم السوق المحلية ٤٠ ألف طن، ويصل حجم العمالة إلى ٨٥٠ موظفا وعاملا، موزعين على خطي إنتاج مزارع بطاطس، حيث إن كل الزراعة من بطاطس مصرية ١٠٠٪؜، حيث يتم زراعة 10 آلاف فدان، وهناك توسعات بقيمة ١٠٠ مليون دولار خلال السنوات الأربع الأخيرة، وخلال الجولة تم عرض منتجات المصنع التي تعمل على تغطية احتياجات المطاعم والفنادق.