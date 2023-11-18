إكسترا نيوز: تجهيز سيارات متخصصة أمام معبر رفح لاستقبال أطفال غزة الرضع

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 نوفمبر 2023 08:32 مساءً -

رصد عوض الغنام مراسل قناة "إكسترا نيوز" من أمام معبر رفح البرى، تطورات الأوضاع هناك ووصول المصابين لتلقى العلاج ودخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقال عوض الغنام، نحن فى انتظار دخول الأطفال الرضع من قطاع غزة والذى أمر الرئيس السيسى بالسماح لهم بالدخول إلى مصر من أجل تلقى العلاج، وتم تجهيز عدد كبير من السيارات المتخصصة للتعامل مع مثل هذه الحالات، وتم رصد أكثر من مشهد على مدار اليوم وهى الحضانات المجهزة.

تابع عوض الغنام، نرى فى الصورة خروج عدد من مزدوجى الجنسية يعبرون من بوابة المعبر وفى انتظارهم سيارات تقلهم، لافتا إلى أن هناك تطور فى مشهد دخول الوقود، كما أننا فى انتظار دخول قافلة إغاثية هى الأكبر تابعة لصندوق تحيا مصر، وهى تزيد عن 2500 طن بحوالى أكثر من 200 شاحنة عملاقة بها كل المواد الإغاثية.