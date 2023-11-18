المصابون الفلسطينيون: المصريون احتضنوا الشعب الفلسطينى.. شكراً الرئيس السيسى "فيديو"

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 نوفمبر 2023 08:32 مساءً -

أكد ذوو المصابين الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات المصرية، أنهم يتلقون الرعاية الكاملة، إضافة إلى إجراء الفحوص الطبية والعلاجية الكاملة كل مصاب حسب حالته الصحية، وأشاروا إلى أن وزارة الصحة والسكان تتعامل مع جميع المصابين والجرحى بكل ود وعطف، ووجهوا الشكر للدولة المصرية.

وقالت والدة أحد المصابين إنها فوجئت بالرعاية الفائقة التى يتلقاها المصابين الفلسطينيين بالمستشفيات المصرية، موجهة شكرها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقالت: المصريين احتضنوا الشعب الفلسطينى، شكرا مصر شعب وقيادة، شكراً سيادة الرئيس السيسى.

وبثت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان فيديو يتضمن رسائل عدد من ذوى المصابين الفلسطينيين خلال تلقيهم العلاج بالمستشفيات المصرية.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أكد أن مصر هى الدولة الوحيدة التى سعت لإنقاذ أطفال الأورام بقطاع غرة واستقبالهم للعلاج، وهى جهود مصرية خالصة فى إخلاء ونقل وعلاج الأطفال داخل المستشفيات المصرية.

وكشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الصحة التركى الذى يزور مستشفى معهد ناصر لتفقد الجرحى والمصابين الفلسطينيين، عن استنفار هيئة الإسعاف المصرية لتجهيز 35 سيارة مجهزة بحضانات أطفال، استعدادا لإنقاذ الأطفال حديثى الولادة فور وصولهم معبر رفح فى أى وقت.

وقال الوزير، إنه بحسب التقارير الصادرة من المنظمات الدولية، فإن عدد القتلى تجاوز 11 ألف شهيد، وهناك طفل يفقد حياته كل 10 دقائق فى غزة، فضلاً عن 28 ألف جريح، وأكثر من 2000 مريض أورام لا يتلقون العلاج، و350 ألف من مرضى الأمراض المزمنة.