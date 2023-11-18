الحزب المصرى الديمقراطى: المواطن المصرى أكثر ما يهم المرشح الرئاسى فريد زهران

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 نوفمبر 2023 09:36 مساءً -

قال باسم الصواف، أمين المحليات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن المرشح الرئاسى فريد زهران، أكثر ما يهمه هو المواطن المصري، فلديه برنامج اقتصادي وسياسي واجتماعي هدفه الأساسي تلبية احتياجات المواطنين، وهناك عدد من الإجراءات العاجلة التي سيتخذها ضمن برنامجه الانتخابي هدفها الإصلاح الاقتصادي وتحسين أحوال المواطنين.

وأكد الصواف خلال المؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران بالفيوم، أن مصر في حاجة للتغيير، وقال "الجميع متضرر من الأزمة الاقتصادية والغلاء الذي نعاني منه جميعا، ويجب وضع مصلحة المواطن على رأس الأولويات".

واختتم "الصواف" كلمته قائلًا: شرف لي أن أكون جنديًا من جنود حملة المرشح الرئاسي فريد زهران.

وأضاف "الصواف"، خلال المؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران بالفيوم، قائلا: "فريد زهران