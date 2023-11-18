تعطيل الدراسة غداً بالمدارس والمعاهد الأزهرية في مطروح بسبب تقلبات الطقس

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 نوفمبر 2023 09:36 مساءً - قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تعطيل الدراسة غدا الأحد، بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية، حرصا على سلامة الطلاب، وذلك نظرا لتوقعات الأرصاد الجوية، بأن تشهد محافظة مطروح والسواحل الشمالية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وشهدت مدينة مرسى مطروح، مساء اليوم السبت، هطول أمطار غزيرة، مصحوبة بأضواء البرق، بشكل مفاجئ حيث لم تكن الأجواء توحي بسقوط أمطار، قبل أن أن تهب موجة رياح صاحبها سقوط المطر، مع انخفاض في درجات الحرارة، ويأتي ذلك في ظل رفع محافظة مطروح لحالة الطوارئ، للتعامل مع آثار التقلبات الجوية، المتوقع خلال الفترة المقبلة.

وتشهد حاليًا عدد من مناطق حافظة مطروح سقوطا للأمطار التي تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة، مع تراكم السحب الكثيفة، وسطوع أضواء البرق في السماء من حين لأخر.

وتعد هذه أجواء لأهالي مطروح، الذين يتمنون سقوط أمطار الخير، التي تعد المصدر الرئيسي للحياة والزراعة في الصحراء خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار الغزيرة، لملء الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح.